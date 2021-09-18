Политолог Курочкин подчеркнул эффективность избирательной системы в России

Медиагруппа «Патриот» провела эфир, темой которого стали выборы в Государственную думу, местные и региональные органы власти России.

Участие в брифинге принял доктор политических наук, руководитель отделения Российского общества политологов Ленинградской области, декан факультета политологии СПбГУ Александр Курочкин. Отвечая на вопросы, он коснулся того, есть ли недостатки в отечественной избирательной системе.

«Она зарекомендовала себя достаточно положительно. Партийное представительство и представительство отдельных кандидатов, представляющих отдельные округа, наиболее эффективно», — считает эксперт

В других странах существуют иные системы голосования. В Эстонии, например, парламент выбирает президент, в США – выборщики. По мнению Курочкина, сложно оценить, одинаков ли результат при этом. Политолог уверен, что все зависит от политической культуры и устоев.

Российская демократия слишком молода, чтобы говорить о ее традициях. Она еще развивается, ищет те формы, которые наиболее полно отразят мнение и интересы избирателей, а значит, будут наиболее эффективными, заключил профессор.