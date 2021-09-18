Явка на выборах в Чечне составила 61,12%

Избирательная явка в Чечне по итогам второго дня превысила 61%, заявили в региональном избиркоме.

По данным на 15:00 18 сентября явка избирателей на выборах в Чеченской Республике составляет 61,12%. В голосовании приняли участие 473 669 избирателей из общего числа включенных в списки. Явка в Чечне в первый день голосования составила 39,46%.

Нарушений и нештатных ситуаций на выборах в Чечне не зафиксировано. В этом году голосование в России проходит с 17 по 19 сентября. Такое решение принято, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции.