Бывший игрок сборной России Широков пришел на избирательный участок вместе с сыном

Экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков принял участие в выборах. Свой голос спортсмен отдал на избирательном участке в родном Дедовске.

Российский футболист вместе с сыном пришел на избирательный участок №752 в городе Дедовске Московской области. Бывший капитан сборной России принял участие в голосовании в Государственную думу и Мособлдуму.

В разговоре с журналистами он отметил, что никогда не игнорирует выборы, ведь это самый правильный способ влиять на своей будущее и будущее своих детей. По словам Широкова, он ходит на голосование со всей семьей, чтобы воспитать в наследниках правильную гражданскую позицию.

«Я считаю, что каждый должен участвовать в выборах и высказывать свою позицию», — подчеркнул футболист.

Думские выборы в этом году проходят три дня — с 17 по 19 сентября. Жители Московской области одновременно с этим выбирают депутатов Мособлдумы и определяют новый состав органов местного самоуправления.