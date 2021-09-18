Мария Захарова проголосовала на выборах в Госдуму в очном формате

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проголосовала на выборах в Госдуму на избирательном участке в Москве.

Захарова отдала свой голос на избирательном участке, который расположен в одной из московских школ на Ленинградском шоссе.

С 17-го по 19 сентября 2021 года в России проходит голосование на выборах в ГД РФ восьмого созыва и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе. Так, по партийным спискам избираются 225 депутатов, по одномандатным округам в один тур — еще 225. В 46 регионах также проходят выборы в местные органы государственной власти. В 39-ти из них жителям нужно определиться с депутатами законодательных (представительных) органов, еще в девяти — с высшими должностными лицами.

В Центризбиркоме РФ накануне сообщили, что явка в первый день голосования на выборах в Госдуму составила 16,85%. Показатель не учитывает дистанционное электронное голосование (ДЭГ).