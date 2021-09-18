Мария Захарова сравнила с болезнью попытки США бойкотировать Олимпиаду в Китае

Постоянные призывы американских политиков к бойкотированию крупных спортивных мероприятий являются болезнью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что это также касается зимней Олимпиады в Китае в 2022 году. По ее словам, возможность бойкота спортивных мероприятий уже неоднократно обсуждается в Соединенных Штатах.

«У них такая, наверное, болезнь — постоянно обсуждать бойкоты и то, как, каким образом кому нагадить», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что не стоит обращать внимание на выпады со стороны Вашингтона. Подобные высказывания звучали ранее и будут продолжаться.