«Большое облегчение». Когда вся Россия сможет голосовать онлайн

Нынешние выборы – политическое событие, которое происходит сразу в трех «плоскостях». Россияне голосуют на избирательных участках, пользуются мобильными участками на дому (если проголосовать очно не получается по состоянию здоровья) и отдают предпочтение своему кандидату онлайн.

Вокруг системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) шума больше всего, причем исключительно в хорошем смысле. Механизм совершенствуется и крепнет, доказывая свою эффективность. Цифры говорят сами за себя: в одной только Ярославской области явка на интернет-выборы превысила 75%, и это только после первого дня голосования.

Не отстает и Москва, показывая явку почти в 60%. Остальные пять регионов, которые в этом году подключили к системе ДЭГ (Нижегородская, Курская, Мурманская, Ростовская области и Севастополь) уверенно держат планку на уровне 50% явки к утру второго дня выборов. По последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), по всей стране через интернет проголосовало уже 70% зарегистрированных избирателей.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Да, голосование онлайн на нынешних выборах доступно далеко не во всех субъектам РФ, однако круг «посвященных» заметно расширился. Достаточно вспомнить всероссийское голосование по поправкам к Конституции летом 2020 года: тогда решить судьбу конституционных поправок через интернет разрешили лишь москвичам и жителям Нижегородской области.

Онлайн-выборы в этом году проходят уже в семи субъектах страны, но в будущем система ДЭГ должна «покорить» и другие регионы. Так, по крайне мере, считают в Северной столице, где отсутствие возможности воспользоваться электронным голосованием восприняли болезненно.

«Мы теряем голоса части молодежи из-за отсутствия электронного голосования», — посетовал медиатехнолог и специалист по политическому PR из Петербурга Сергей Наумов.

Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов предложил расширить эту точку зрения и призвал уделять внимание не только молодым россиянам. Голосовать онлайн, будучи дома или на работе, — удобно для всех, подчеркнул собеседник «Политики Сегодня».

«Трудно сказать, когда электронное голосование покроет всю страну, но одно могу сказать точно: облегчение доступа к голосованию – это неизбежное будущее, с которым бессмысленно бороться. Людям должно быть удобно, легко и безопасно голосовать, а дистанционное голосование отвечает всем этим трем критериям. Поэтому каждый год, каждый новый избирательный цикл желание проголосовать дистанционно будут проявлять все больше и больше избирателей по всей стране», — уверен Кузнецов.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Эксперт привел в пример собственных пожилых родственников, которые уже оставили свой голос, воспользовавшись системой ДЭГ.

«Это для всех большое облегчение», — резюмировал глава экспертного совета ЭИСИ.

Председатель ЦИК Элла Памфилова уже намекнула на расширение охвата ДЭГ. Если верить сообщениям российских СМИ, онлайн-голосование с помощью отдельного портала для москвичей проходит в последний раз, ведь в будущем «придется переходить на единую федеральную платформу».

Справка ПС

Свой голос через систему ДЭГ уже оставил президент Владимир Путин и представитель Кремля Дмитрий Песков. Также сторонниками голосования через интернет оказались лидер либерал-демократов Владимир Жириновский и премьер-министр Михаил Мишустин.