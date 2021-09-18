Глава ФЗНЦ заявил о «беспределе в головах» элит США после извинений Пентагона за удар по Кабулу

США принесли извинения за удар, нанесенный по Кабулу, что совершенно не соответствует миротворческой позиции, которую они пытаются показать на мировой арене.

Такое мнение высказал ученый, социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. В комментарии для Федерального агентства новостей он оценил извинения главы Центрального командования ВС США Фрэнка Маккензи и руководства Пентагона за удар, который был нанесен по столице Афганистана 29 августа. Тогда погибли десять мирных жителей.

«Сейчас извиняться за две жертвы — это, по-моему, верх глумления. Они должны просто-напросто компенсировать этим семьям, помочь им хоть как-то, а не пустыми извинениями в эфире для поднятия своего имиджа, что они признают ошибки. Я просто не понимаю, какой полный беспредел происходит у них в головах», — подчеркнул Шугалей.

Глава ФЗНЦ полагает, что данный инцидент не только подорвал доверие к американской власти, но и указал на полную некомпетентность администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена.