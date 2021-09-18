Александр Брод назвал причины высокой явки избирателей на думских выборах в Туве

Представитель Совета по правам человека Александр Брод прокомментировал ход парламентских выборов в России. Общественник рассказал о высокой явке избирателей в Туве.

В первый день голосования явка на думских выборах в Туве составила 40,04%. В ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» Брод назвал причины таких показателей.

По мнению члена СПЧ, активность граждан связана со стабильным ходом избирательной кампании. В регионе количество отказов от регистрации было минимальным. Кроме того, хорошо велось информирование жителей. Последнее способствовало повышению желания избирателей реализовать свое право, подчеркнул Брод.

В России 17 сентября начались региональные и парламентские выборы. В 2021 году они проходят три дня. Возможность голосования также предоставлена 18 и 19 сентября. За процедурой наблюдают больше 250 тысяч специалистов, среди которых и эксперты из международных организаций.