Музыкант Игорь Бутман проголосовал во время гастролей в Сочи

Народный артист России Игорь Бутман проголосовал на выборах депутатов в Государственную думу в городе Сочи. Саксофонист посетил избирательный участок в Зимнем театре.

Артист находится в Сочи на гастролях, там проходит его фестиваль джазовой музыки. Именно поэтому Бутман был вынужден проголосовать не в Москве. Музыкант отметил, что, несмотря на плотный график, он нашел возможность посетить избирательный участок.

«Несмотря на загруженность и плотный рабочий график, мы все должны найти время, чтобы отдать свой голос на выборах, и тем самым решить судьбу нашей страны и российского народа», — передает слова Игоря Бутмана пресс-служба администрации города Сочи.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.