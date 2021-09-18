Ростовская прокуратура отстояла права детей-сирот на достойное жилье через суд

Сотрудники прокуратуры Ростовской области помогли двум детям-сиротам получить благоустроенные квартиры.

По словам заявителей, после совершеннолетия им предоставили жилье, которое небезопасно для проживания и угрожает их жизни и здоровью. Сотрудники ведомства выяснили, что квартиры не соответствуют проектной документации, а также строительным нормам, сообщает пресс-служба надзорного органа по региону.

Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении работников администрации района, чьи личности пока не установлены. Суд, изучив предоставленные материалы, удовлетворил исковые требования прокуратуры о предоставлении сиротам благоустроенного жилья.

Также стало известно, что еще два иска находятся на рассмотрении. Всего из-за недобросовестности преступников пострадали десять человек.