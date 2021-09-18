Невесты с огромными чемоданами удивили жителей Петербурга

Жители и гости Санкт-Петербурга 18 сентября увидели в центре города оригинальный флешмоб: по улицам прошлись сотни невест с огромными чемоданами.

Мероприятие началось в двух знаковых местах одновременно — у Медного всадника и Казанского собора. Затем акция распространилась на все петербургские районы. Невесты в красивых свадебных платьях буквально заполонили город на Неве. Каждая девушка с собой везла чемодан без опознавательных знаков и логотипов, но с QR-кодом.

Участницы флешмоба предлагали прохожим создать аккаунт на новой социальной платформе ЯRUS. За два часа акции каждая невеста добавила к себе на страницу не менее 100 друзей. Всего за время мероприятия десять тысяч новых подписчиков зарегистрировались в данной соцсети.