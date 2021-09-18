Дмитрий Песков нашел простое объяснение, почему у Путина на часах стоит неправильная дата

Президент России Владимир Путин не устанавливает дату на своих часах. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства 17 сентября онлайн проголосовал на выборах в Госдуму. Позже появилась видеозапись с процессом. Пользователи Сети заметили, что на часах президента установлена неправильная дата.

Песков, комментируя ситуацию заявил, что Путин не устанавливает дату на своих часах. По словам представителя Кремля, президент «просто не пользуется датой в часах».

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование доступно в Севастополе, Москве, а также в Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.