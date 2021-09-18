ЦИК заявил о высокой явке среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму

Центризбирком привел данные, которые свидетельствуют, что явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму достигла 70 процентов.

Об этом заявил зампред ЦИК Николай Булаев в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что такую явку на классических участках сложно представить.

«К концу голосования, я думаю, она будет около 90%. Такой явки на обычных классических участках, такого не бывает, это даже сложно представить», — сказал Булаев.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.