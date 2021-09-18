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Россияне направили Москальковой 21 жалобу по выборам

Россияне направили Москальковой 21 жалобу по выборам

Жители России направляют обращения по выборам уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

В общей сложности россияне направили 21 обращение. Аппарат омбудсмена перенаправил их в ЦИК страны и прокуратуру, отметила Москалькова во время общения с журналистами.

«Сегодня поступило 21 обращение, которое рассматривается в первоочередном порядке, направлено в ЦИК РФ и в прокуратуру для проверки данных, о которых писали люди», — цитируют ее РИА Новости.

В период с 17 по 19 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы. Решение о том, чтобы провести голосование в несколько дней, было принято для того, чтобы максимально обезопасить избирателей от заражения коронавирусом. Россияне могут исполнить свой гражданский долг не только на избирательном участке, но также и в онлайн-формате.