Конь в пальто, сибирский царь и овощи. Разбор городских луков для голосования на выборах-2021

Даже к такому серьезному процессу как голосование избиратели подходят с долей креативности и юмора. За два дня выборов свой голос пришли отдать не то «разношерстные» персонажи. Как именно россияне нарядились для ответственного мероприятия выясняла «Политика Сегодня».

Продуктовая корзинка

Поразила картина на избирательном участке в центре Екатеринбурга. Пять девушек 18 сентября пришли на участок в костюмах овощей. Баклажан, Морковь, Капуста, Помидор и Огурец объявили, что они из «овощного отдела» и хотят проголосовать.

«Я — огурец! Пришел на выборы! Я молодец!» — проскандировала избирательница в зеленом костюме и с листиком на голове.

Другие из компании «овощной грядки» тоже зачитали короткие стишки о себе и сфотографировались со всеми желающими. После грандиозной самопрезентации избирательницы все же отправились задокументировать выбор в кабинках для голосования.

Prt Scr vk.com / [ТЕ] ТИПИЧНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ

Популярная Зебра

В Петербурге настроение членам избирательной комиссии участка на Пулковском шоссе пришел поднимать персонаж популярного мультфильма «Мадагаскар».

Житель Северной столицы, нарядившийся в зебру Марти, незамеченным, конечно, не остался. В Сети разошлось видео, где несколько неловко, но уверенно зебра исполняет свой гражданский долг.

Несмотря на веселое настроение, члены УИКа внимательно следили, чтоб хвостатый-полосатый никому не помешал, и процесс голосования прошел без нарушений.

Еще один конь, но в пальто

Схожая история произошла и в Ялте. На один из участков нагрянул дальний родственник зебры — конь. Что характерно, выбрал конь нестареющую классику, нарядившись в пальто.

Появление героя русской поговорки наделало немного шума на участке — другие избиратели стали активно фотографировать и снимать на видео мужчину в коричневом пальто и с маской лошади на голове.

Избиратели отметили, что персонаж очень повеселил их, а гражданин, доверившись пословице «сделал дело — шагай смело», гордо покинул участок.

Очень приятно, царь

Житель Красноярска продемонстрировал, что голосовать можно с размахом. Мужчина явился на один из участков в костюме царя. Однако избиратель удивил и повеселил сограждан не только внешним видом, но и лексикой.

Поставив галочку в бюллетень и отправив его в урну, красноярец спросил у члена избиркома: «Все на этом, боярин?», а когда получил утвердительный ответ, отвесил поклон, и пожелал присутствующим «здравия». Напоследок «царь» окинул взглядом помещение и, вероятно, удалился в опочивальню.

Героиня компьютерной игры

Жительница Тюмени Екатерина Махотина, много лет увлекающаяся косплеем (перевоплощение), пришла исполнить гражданский долг в образе персонажа ролевой игры Genshin Impact.

Избирательница в ярком костюме фиолетового цвета и в парике с сиреневыми волосами рассказала, что столь импозантным видом хотела поднять настроение людям.

Правда, модный лук пришлось дополнить обязательными средствами индивидуальной защиты (маска и перчатки), но образ тюменки это вряд ли испортило.

Сталинский сокол

Известный в России «Вятский модник» Виктор Казаковцев в очередной раз продемонстрировал тонкое чувство стиля и отправился голосовать в наряде «Сталинского сокола».

По словам пенсионера, выбор костюма никак не связан с его политическими предпочтениями, а красивый образ для него — способ показать праздничное и ответственное отношение к выборам.

«Все смотрят на меня, а я иду в костюме Сталинского сокола и дарю всем радость!» — поделился пенсионер.

vk.com / Типичный КИРОВ

Региональные, муниципальные и думские выборы стартовали в России 17 сентября и продлятся три дня. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова объяснила, что трехдневное голосование ввели ради безопасности россиян в период пандемии.