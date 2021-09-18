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Сергей Собянин дистанционно отдал голос на парламентских выборах

Сергей Собянин дистанционно отдал голос на парламентских выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин во второй день выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва принял участие в онлайн-голосовании.

Сергей Собянин проголосовал с помощью мобильного телефона в Общественном штабе по наблюдению за выборами на Краснопресненской набережной. Градоначальник столицы подчеркнул, что ранее дистанционное голосование применялось в качестве эксперимента только на региональных выборах, однако этот формат доказал свою эффективность.

Дистанционное голосование также выбрали президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Выборы продлятся до 19 сентября включительно. Результаты голосования будут обнародованы не ранее 20 сентября.