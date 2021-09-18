Сергей Собянин дистанционно отдал голос на парламентских выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин во второй день выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва принял участие в онлайн-голосовании.

Сергей Собянин проголосовал с помощью мобильного телефона в Общественном штабе по наблюдению за выборами на Краснопресненской набережной. Градоначальник столицы подчеркнул, что ранее дистанционное голосование применялось в качестве эксперимента только на региональных выборах, однако этот формат доказал свою эффективность.

Дистанционное голосование также выбрали президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Выборы продлятся до 19 сентября включительно. Результаты голосования будут обнародованы не ранее 20 сентября.