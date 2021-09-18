Минцифры: более 76% зарегистрированных в ДЭГ россиян уже проголосовали

Явка во второй день выборов в шести субъектах России по дистанционному голосованию составила более 76%. Об этом сообщили в Минцифры.

Согласно данным ведомства, более 76% избирателей, которые подали заявление через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже проголосовали. Такой показатель отметили по состоянию на 13:00 во второй день выборов.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. За процессом следят более 250 тыс. наблюдателей. Итоги выборов будут известны после подсчета бюллетеней не ранее 20 сентября. Дистанционное электронное голосование доступно в Москве, Севастополе, а также в Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.