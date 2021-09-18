Электронное голосование в России поразило зарубежных наблюдателей

Основатель Международной дипломатической обсерватории, наблюдатель из Италии Вито Гриттани поделился впечатлениями о выборах в Госдуму.

В составе группы из десяти зарубежных экспертов Гриттани посетил четыре избирательных участка. Они остались поражены «четкой организацией процесса голосования» и заявили, что все проходит на высшем уровне. При входе на участок наблюдателям измеряли температуру и выдавали необходимые защитные средства.

«Мы непосредственно наблюдали за тем, как люди голосовали, как это быстро и четко происходило», — отметил Гриттани на брифинге в Общественной палате РФ.

По его словам, в Италии избирательный процесс происходит иначе, не так «быстро и четко». Наблюдатель признался, что его поразило электронное голосование. Приятное впечатление также оставило наличие оборудования для маломобильных избирателей.

Гриттани пообещал, что по возвращении в Италию он будет рассказывать о прозрачных и честных выборах в России, чтобы препятствовать распространению фейков о якобы сфальсифицированном и управляемом голосовании.