Сергей Вострецов проголосовал в Петербурге за кандидата в депутаты Госдумы

Жители России должны принимать активное участие в выборах, ведь от них зависит будущее страны, считает депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Парламентарий исполнил гражданский долг во второй день Всероссийских выборов. Вострецов пришел на избирательный участок, расположенный в Петербурге.

«Всегда получаю от этого удовольствие! На участке я чувствовал себя защищенным от COVID-19, поскольку недавно вакцинировался. Советую сделать так всем!» — цитирует его Федеральное агентство новостей.

По его мнению, жители страны смогут вернуться к жизни без каких-либо ограничений только после того, как выработается коллективный иммунитет к COVID-19. Вострецов также напомнил, что именно от россиян зависит будущее страны.

«Мы выбираем людей, которые будут определять судьбу Петербурга и России. А то некоторые у нас на выборы не ходят, а потом громче всех кричат, что недовольны жизнью. Голосуйте и меняйте страну к лучшему!» — заявил он.

В России в период с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы. Решение провести голосование на протяжении нескольких дней было принято для того, чтобы максимально обезопасить избирателей. Таким образом удастся избежать скопления большого количества людей на избирательных участках.