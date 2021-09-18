Представитель избиркома Петербурга Кузьмин рассказал о правилах помещения бюллетеней в сейф-пакеты

В Петербурге были зафиксированы сообщения о том, что в первый день голосования, 17 сентября, избирательные бюллетени не были помещены в сейф-пакеты. Об этом рассказал член Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин во время брифинга в Доме журналистов.

Однако, по словам спикера, когда выборы проходят в течение трех дней, комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) работает в специальном режиме, который не предусматривает перекладывание избирательных листов в сейф-пакет.

«Это абсолютно законно и соответствует порядку ЦИК», — подчеркнул Кузьмин.

Ранее представитель избиркома рассказал, что УИКи в Петербурге на 95% оснащены системами видеонаблюдения. Он также добавил, что процесс голосования в Северной столице максимально защищен от возможных попыток саботировать выборы.