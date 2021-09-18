Губернатор Московской области Воробьев проголосовал на думских выборах

Глава Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в голосовании на проходящих в России думских выборах.

Воробьев проголосовал на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу. Глава региона принял участие в избирательном процессе в поселке Барвиха Одинцовского района.

Парламентские выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. Госдума избирается сроком на пять лет по смешанной избирательной системе. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы.

В Москве, а также еще шести регионах России (Курская, Нижегородская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области и город Севастополь) избиратели имеют возможность проголосовать на выборах в онлайн-формате.