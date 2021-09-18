Петербургский избирком заявил об эффективном пресечении вбросов на выборах

Правоохранители Северной столицы и члены избирательной комиссии проявили хорошо слаженную, профессиональную работу по пресечению каких-либо вбросов. Об этом заявил член Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Представитель избиркома упомянул, что попытка вброса была зафиксирована вчера в Центральном районе города и сегодня аналогичная ситуация произошла в Петроградском районе. Однако совместными усилиями МВД и членами избиркома все нарушения удалось пресечь.

«Это здорово. Работа идет. И все эти попытки будут пресекаться и в дальнейшем. Все силы к этому приложим», — заверил Кузьмин.

Всероссийское голосование стартовало 17 сентября и продлится три дня. В этом году избирательный процесс проходит на региональном, муниципальном и парламентском уровнях.