Взгляд изнутри. Почему в России растет число кандидатов-одномандатников

Всероссийские выборы идут полным ходом: явка растет, в регионах наблюдается ожесточенная политическая борьба, онлайн-голосование превосходит все ожидания экспертного сообщества (электронные очереди растут по несколько тысяч человек ежесекундно). Но если со «списочниками» — депутатами, выдвинутыми по партийным спискам — ситуация ясна, то с так называемыми «одномандатниками» все не так просто.

«Политика сегодня» разбирается в хитросплетениях отечественного избирательного механизма и рассказывает, кто вернул в Россию смешанную систему выборов в Государственную думу.

Интересы родного округа

Главный зал заседаний Госдумы насчитывает 450 кресел для депутатов. Чем больше людей поддерживают определенную партию на выборах — тем больше мест займут ее представители. Однако не все народные избранники выдвигаются в команде с единомышленниками.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Нынешние выборы 17–19 сентября проходят по смешанной системе: 225 депутатов выбирают по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам. Для этого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в 2015 году поделила страну на 225 частей, стараясь сделать так, чтобы в каждой из них было примерно равное количество избирателей.

Из этого следует, что размер округа напрямую зависит от плотности его населения. Для сравнения, в Москве 15 округов, каждый из которых по числу избирателей примерно равен одному округу, к примеру, Астраханской области.

У округа может быть только один представитель. Чтобы получить заветный мандат народного избранника, достаточно просто обойти всех своих оппонентов в округе, заполучив большинство голосов. В этом случае человек становится депутатом и отправляется представлять земляков в Госдуме. Схема разделения на округи, которую в 2015 году представил ЦИК, действует в течение десяти лет (в 2025 году страну «поделят» заново).

kremlin.ru / Администрация президента России

К слову, так было не всегда. Выборы в Госдуму V и VI созывов (2007 и 2011 годы соответственно) проходили без голосования по одномандатным округам, все кандидаты избирались по партийным спискам. Проходной барьер тогда тоже был выше — 7% вместо 5%. Вернуть смешанную систему выборов в Госдуму распорядился президент Владимир Путин в феврале 2014 года. Директор «Агентства системных политических исследований», политолог Алексей Голомазов объяснил почему:

«Выборы в 2007 и 2011 годов несколько оторвали депутатов от народа, так как не было народных избранников, которые бы отвечали конкретно за свою территорию и отвечали непосредственно перед своими избирателями. Современная смешанная система является наиболее оптимальной, так как есть и депутаты, работающие по округам (на конкретной территории), и депутаты, ведущие работу в интересах государства в целом. Таким образом, можно сочетать региональные интересы с государственной политикой».

В задачи одномандатника, по мнению Голомазова, входят развитие родного края и исполнение наказов избирателей. Будь то решение остросоциальных проблем, вроде точечных застроек, или лоббирование интересов жителей отдельно взятой территории, например, проведение необходимых коммуникаций. Также представитель округа курирует работу предприятий, расположенных в его зоне ответственности.

Думская перестройка

Ожесточенное политическое противостояние партий и кандидатов на выборах в этом году видно невооруженным глазом, причем не только в рядах списочников. Интерес избирателей к одномандатникам вырос, как и число выдвиженцев в среднем.

Как отмечал глава Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев, среднее число депутатов-одномандатников выросло почти в полтора раза, с 97 до 141 (по сравнению с выборами 2016 года), тогда как количество кандидатов по партийным спискам – всего с 256 до 279.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

В будущем такая тенденция может привести к «перестройке» Госдумы. Одномандатникам могут отдать не 50%, а 70% мест в парламенте, о чем ранее российским СМИ сообщали источники в Кремле. Это закономерно приведет к «политическому развороту» внутрь страны – еще больше депутатов станут уделять внимание проблемам своего региона. Законопроектами и внешнеполитической повесткой займутся оставшиеся 30% чиновников.

«Депутат, избранный по партийному списку, в первую очередь занимается вопросами, связанными с разработкой законопроектов. Поле его деятельности – проведение политики партии в интересах жителей территориальной группы, от которой он избрался, и жителей страны в целом», — добавил Алексей Голомазов.

Отдельная группа одномандатников — самовыдвиженцы — в этом году оказалась намного скромнее, нежели на прошлых выборах. Всего по стране зарегистрировано 173 независимых кандидата (против 304 человек на выборах 2016 года). Политологи объясняют столь резкое падение тем, что ЦИК усилил контроль за сбором подписей в целях недопуска до выборов «фальшивых» кандидатов.