Достигшие 80 лет россияне могут рассчитывать на добавку к пенсии более 6 тыс. рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил, что люди, достигшие возраста 80 лет, имеют право на увеличение фиксированной части пенсионной выплаты.

В текущем году фиксированная выплата составляет 6044,48 рубля, следовательно, после увеличения в два раза она достигнет 12088,96 рубля. При этом приходить в отделение ПФР или подавать дополнительное заявление на получение надбавки не надо — все происходит автоматически.

«Прибавка выплачивается, начиная со следующего месяца после дня рождения, с доплатой за те дни предыдущего месяца, в котором получателю страховой пенсии по старости исполнилось 80 лет», — указывается в сообщении ПФР.

Однако на такую поддержку могут рассчитывать не все россияне после 80 лет. Получатели социальных пенсий или пенсий по потере кормильца не имеют права на увеличение фиксированной выплаты. Они могут обратиться в ПФР, если хотят отказаться от одного вида выплат в пользу этой надбавки.