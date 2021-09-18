Памфилова почтила минутой молчания умершую сотрудницу избиркома Бурятии

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова почтила минутой молчания секретаря избиркома Бурятии Дулму Наханову, которая умерла 18 сентября.

Председатель ЦИК напомнила, что секретарь УИК №501 скончалась в возрасте 42 лет. Сотрудница избиркома работала на территории муниципального образования «Окинский район» Республики Бурятия.

«После ее смерти осталось трое сыновей — 19, 13 и 8 лет. Она вчера весь день отработала… Позвольте выразить минутой молчания нашу скорбь», — сказала Памфилова на заседании в инфоцентре.

Выборы на территории России проходят с 17 по 19 сентября. Избирателям предстоит выбрать депутатов Государственной думы, местных парламентариев и глав некоторых регионов страны. Результаты голосования огласят не раньше 20 сентября.