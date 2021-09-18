ЦИК заявил о трех хакерских атаках на системы онлайн-голосования в первый день выборов

В первый день выборов были зафиксированы три целенаправленные атаки на ресурсы ЦИК, о чем сообщили в избиркоме. По данным Следственного комитета, атаки совершили из-за рубежа.

В субботу глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК Александр Сокольчук сообщил РИА Новости, что всего за время голосования неизвестные попытались провести три атаки на серверы Центризбиркома и системы онлайн-голосования.

В пятницу по факту атак на сервисы для дистанционного голосования была организована проверка Следственного комитета по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

Напомним, что в первый день выборов система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась DDOS-атакам. Специалисты установили, что атаку произвели не с территории России, IP-адреса были зарегистрированы на Украине, в Германии и США. Ощутимых помех в работу системы злоумышленникам внести не удалось. Ранее глава Рабочей группы по наблюдению за дистанционным голосованием Александр Малькевич передал, что виртуальные нападения отличались хорошей организацией.