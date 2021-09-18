Член избиркома Петербурга Кузьмин высоко оценил новый механизм наблюдения за выборами

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин во время брифинга в Доме журналистов рассказал, что благодаря коллегам из Центра общественного наблюдения и штаба ОП РФ избирательный процесс в городе максимально защищен от всевозможных инсинуаций.

«Это конструктивное взаимодействие, новый механизм по наблюдению за выборами, оно уже приносит конкретные плоды», — подчеркнул спикер.

По словам Кузьмина, на 95% УИКов в Петербурге работает видеонаблюдение и, при необходимости, предусмотрена возможность «отмотать картинку» на нужное время. В случае, если поступает сообщение о потенциальном нарушении, на место немедленно выезжают представители Общественной палаты, добавил он. Подобные меры, рассуждает спикер, позволяют «развеять мифы» вокруг процесса голосования.

Ранее Кузьмин сообщил, что за первые сутки голосования в Петербурге явка на выборах в Госдуму составила 12,25%, а в Заксобрание — 11,46%.

Напомним, в России с 17 по 19 сентября проходят муниципальные и региональные выборы, а также избрание депутатов в Госдуму VIII созыва.