Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Член избиркома Петербурга Кузьмин высоко оценил новый механизм наблюдения за выборами

Член избиркома Петербурга Кузьмин высоко оценил новый механизм наблюдения за выборами

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин во время брифинга в Доме журналистов рассказал, что благодаря коллегам из Центра общественного наблюдения и штаба ОП РФ избирательный процесс в городе максимально защищен от всевозможных инсинуаций. 

«Это конструктивное взаимодействие, новый механизм по наблюдению за выборами, оно уже приносит конкретные плоды», — подчеркнул спикер.

По словам Кузьмина, на 95% УИКов в Петербурге работает видеонаблюдение и, при необходимости, предусмотрена возможность «отмотать картинку» на нужное время. В случае, если поступает сообщение о потенциальном нарушении, на место немедленно выезжают представители Общественной палаты, добавил он. Подобные меры, рассуждает спикер, позволяют «развеять мифы» вокруг процесса голосования.

Ранее Кузьмин сообщил, что за первые сутки голосования в Петербурге явка на выборах в Госдуму составила 12,25%, а в Заксобрание — 11,46%.

Напомним, в России с 17 по 19 сентября проходят муниципальные и региональные выборы, а также избрание депутатов в Госдуму VIII созыва.