Памфилова: в ЦИК направлено 137 обращений по принуждению к голосованию

Центризбирком получил 137 жалоб на принуждение к голосованию, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Факты нарушений не останутся без последствий после завершения выборов. ЦИК внимательно отслеживает все нарушения агитации в ходе работы отдельных СМИ, сообщила Памфилова в информационном центре Центризбиркома. Она напомнила, что дни тишины не были отменены и продолжают действовать.

«Согласно законодательству о выборах, агитация в дни голосования запрещена», — уточнила она.

В ЦИК поступило уже 137 обращений от граждан, которых могли слишком настойчиво и категорично упрашивать или даже заставлять голосовать, добавила Памфилова.