Советник Офиса президента Украины вновь предложил переименовать страну

Советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович предложил переименовать страну, беря за основу название Соединенных Штатов.

Выступая на YouTube-канале Politeka, киевский политик предложил новое название для Украины.

«Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор», — отметил Арестович.

Советник офиса президента добавил, что украинское государство похоже на Австрию и Германию, где также распространено такое территориальное деление. Плюс ко всему в стране существует множество географически обособленных районов со своей микрокультурой, обычаями и историей, поэтому такое название было бы Украине «в самый раз», подчеркнул советник.

Стоит отметить, что Арестович предлагал переименование государства и раньше. Так, он призывал назвать страну Украиной-Русью.