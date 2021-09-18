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Советник Офиса президента Украины вновь предложил переименовать страну

Советник Офиса президента Украины вновь предложил переименовать страну

Советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович предложил переименовать страну, беря за основу название Соединенных Штатов.

Выступая на YouTube-канале Politeka, киевский политик предложил новое название для Украины.

«Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор», — отметил Арестович.

Советник офиса президента добавил, что украинское государство похоже на Австрию и Германию, где также распространено такое территориальное деление. Плюс ко всему в стране существует множество географически обособленных районов со своей микрокультурой, обычаями и историей, поэтому такое название было бы Украине «в самый раз», подчеркнул советник.

Стоит отметить, что Арестович предлагал переименование государства и раньше. Так, он призывал назвать страну Украиной-Русью.