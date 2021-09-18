Новый элемент в спортивной гимнастике назвали именем россиянина Нагорного

Один из элементов в спортивной гимнастике назвали в честь российского спортсмена Никиты Нагорного, который стал победителем летней Олимпиады в Токио.

Именной элемент Никиты Нагорного официально утвердила Международная федерация гимнастики (FIG). На чемпионате Европы в Базеле россиянин продемонстрировал тройное сальто назад согнувшись. Этому техническому элементу присвоили высшую группу сложности I. В мужской спортивной гимнастике таковых всего три.

Нагорный является восьмикратным чемпионом Европы. На ОИ-2020 в Токио он завоевал золотую медаль в командном многоборье. Сборная России впервые за 25 лет выиграла награду высшей пробы в этом виде олимпийской программы. Стоит отметить, что FIG также утвердила новые элементы в честь испанца Райдерлея Сапаты, американца Броуди Мэлоуна и французского гимнаста Самира Аит Саида.