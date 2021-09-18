Экс-сторонники Навального не выявили нарушений на выборах в Петербурге после проверки

Бывшие соратники осужденного блогера Навального провели ночную проверку петербургских УИК. В ходе нее никаких нарушений выявлено не было.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил псевдоактивист Денис Михайлов. По словам бывшего координатора «штабов Навального»1 (являются структурным подразделением ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России), к ним поступила информация о том, что в некоторых регионах не закрывают сейф-пакеты и добавляют пачки бюллетеней.

«Решили сейчас рандомно проверить два УИКа в городе», — написал он, имея ввиду Санкт-Петербург.

С соратниками Михайлов посетил два избирательных участка: № 760 и № 2225. Основатель студенческого профсоюза отметил, что никаких нарушений выявлено не было.

1 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России