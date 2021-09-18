На Алтае проверят сообщение о переписывании акта комиссией на избирательном участке

Избирком Алтайского края начал проверку информации о переписывании акта из-за ошибки на избирательном участке в городе Барнауле.

Ранее в социальных сетях появилась публикация о том, что члены барнаульского участка избирательной комиссии № 63, расположенного в школе №102, переписали акт от 17 сентября в связи с «ошибкой в написании количества избирателей», проголосовавших на дому.

По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств инцидента, сообщили в избирательной комиссии Алтайского края.

Выборы в Государственную думу проходят с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос можно как очно, так и дистанционно через систему электронного голосования.