Глава СПЧ Фадеев: за первые сутки голосования на думских выборах серьезных нарушений не выявлено

Голосование в России проходит в штатном режиме без серьезных нареканий и нарушений. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

По словам Фадеева, мониторинговая группа СПЧ сейчас работает в 11 регионах страны и ее основной задачей является оценка того, как проходит голосование, передает РИА Новости.

«Я ездил по многим избирательным участкам, смотрел, как организован процесс, общался с работниками территориальных избиркомов, наблюдателями и избирателями. Здесь пока спокойно. У коллег в других регионах — тоже», — подчеркнул глава СПЧ.

Фадеев добавил, что к нему ранее поступала информация о незначительных недочетах — к примеру, недостаточная освещенность кабинки для голосования в избирательном участке, однако подобные мелочи никак не влияют на исход выборов.