В ЛНР запущены около 60 автобусных рейсов для голосования на выборах РФ

Автобусы из Луганска помогают жителям ЛНР добраться до Ростовской области, чтобы желающие смогли проголосовать на выборах в Госдуму.

Начальник отдела по гуманитарным вопросам администрации Луганска Владимир Титаренко рассказал, что каждый день выполняются около 60 рейсов. Автобусы отходят от Ярмарочной площади.

«С утра — каждые 10 минут, потом интервал увеличивается», — сообщил Владимир Титаренко.

Жители ЛНР, имеющие гражданство РФ и подавшие заявки для участия в выездном голосовании, отправляются в Ростовскую область, так как в Донбассе нет избирательных участков. Поездка занимает порядка четырех часов. Всем пассажирам дают сухие пайки, питьевую воду и маски.

Думские, а также региональные и муниципальные выборы проходят в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. За избирательным процесом следят порядка 250 тысяч наблюдателей.