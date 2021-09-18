Депутат парламента Франции отметил отсутствие нарушений на выборах в Госдуму

Иностранные наблюдатели пока не зафиксировали нарушений на выборах в Госдуму, сообщил депутат парламента Франции.

Всероссийские выборы в Госдуму проходят в России с 17 по 19 сентября. Наблюдатели из РФ и других стран следят за соблюдением всех требований к проведению мероприятия. Никаких нарушений за первый день голосования не зафиксировано, уточнил французский депутат.

Голосование за кандидатов в Госдуму впервые проводится в течение трех дней. Роспотребнадзор рекомендовал внести такое изменение в процедуру, чтобы избежать массового скопления людей на участках.