Явка в Петербурге за первые сутки выборов составила более 12%

Явка на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге составила 12,25%. Об этом сообщил член местной избирательной комиссии Юрий Кузьмин.

Представитель избиркома рассказал, что за первые сутки голосования в Петербурге явка на выборах в Госдуму составила 12,25%, а в Законодательное собрание — 11,46%.

Выборы в Госдуму проходят в России с 17 по 19 сентября. Итоги избирательного процесса будут известны после подсчета бюллетеней не ранее 20 сентября. Избирателям в Петербурге предстоит выбрать не только депутатов нижней палаты парламента, но Законодательного собрания. За процессом выборов следят около 250 тыс. наблюдателей.