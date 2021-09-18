С собой паспорт и костыль. Глава Свердловской области Куйвашев дохромал до избирательного участка

Травма ноги не помешала губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву прийти на избирательный участок 18 сентября. Прихрамывая, с костылем глава региона дошел до УИК, чтобы исполнить гражданский долг. Соответствующее видео опубликовано в Instagram.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Куйвашев якобы сломал ногу и по этой причине не смог проголосовать в первый день выборов 17 сентября. Однако, как сообщил губернатор, перелома у него нет, а травму получил во время пробежки. Но шумиха в СМИ напугала родных и ему пришлось успокаивать разволновавшуюся маму.

«Болит, конечно, но работать не мешает. <...> Со мной все в порядке. До избирательного участка дошел и проголосовал. Не помню, кстати, чтобы я когда-то пропустил голосование», — прокомментировал видео губернатор.

В России с 17 по 19 сентября проходят муниципальные, региональные выборы и избрание депутатов Госдумы VIII созыва.

Помимо традиционного способа сделать выбор на избирательных участках, в некоторых регионах действует система электронного голосования. Так, жители Москвы, Севастополя, Ростовской, Мурманской, Курской, Ярославской и Нижегородской областей могут исполнить гражданский долг не выходя из дома.