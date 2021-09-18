Международные наблюдатели увидели Ситуационный центр Общественной палаты РФ

Представители Общественной палаты (ОП) продемонстрировали использующиеся системы наблюдения за выборами.

В Ситуационный центр ОП РФ пришли представители международных наблюдателей, чтобы оценить уровень организации общественного контроля за электоральными процедурами. Член Общественной палаты Максим Григорьев провел экскурсию для иностранных посетителей. Об этом пишет РИА Новости.

Ситуационный центр будет работать на протяжение всех трех дней голосования. За выборами будут следить 40 волонтеров, собирающих сведения от наблюдателей на избирательных участках. Также они будут реагировать на сообщения, которые будут поступать через приложение «Общественный наблюдатель» и на горячую линию центра.