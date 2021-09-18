Александр Новак принял участие в думских выборах дистанционно

Заместитель председателя Правительства России Александр Новак проголосовал на парламентских выборах. Вице-премьер решил воспользоваться онлайн-форматом голосования.

В этом году жители семи регионов могут отдать свой голос на думских выборах не только в классическом формате — на избирательных участках, — но и с помощью электронного голосования. Дистанционным форматом воспользовались многие общественные деятели и политики, в числе которых премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Алексей Оверчук и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

В режиме онлайн в выборах поучаствовал и заместитель председателя Правительства России Александр Новак. Вице-премьер проголосовал в своем рабочем кабинете, с помощью планшета.

Выборы в Госдуму VIII созыва будут длиться три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах России одновременно с этим проходят выборы губернаторов и депутатов в законодательные собрания. Результаты голосования будут оглашены не раньше 20 сентября.