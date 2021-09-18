«Ужасная ошибка». Пентагон извинился за убитых афганских детей

Пентагон официально признал, что ракетный удар по густонаселенному району Кабула 29 августа, в результате которого погибло 10 гражданских лиц, был «ужасной ошибкой». Американские военные целились в Земари Ахмади – афганского инженера-электрика подозревали в связях с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство в Хорасане» (одно из ответвлений «ИГ»1 — также запрещено в РФ).

В своей белой Toyota мужчина перевозил вовсе не взрывчатку, как заявляли военные специалисты из США, а большие бутылки с водой, пишет газета The New York Times (NYT). Вместе с ним в тот день погибли еще девять человек, семеро из которых были детьми. Глава Пентагона Ллойд Остин выразил соболезнования от лица «всех мужчин и женщин Министерства обороны США».

«Я выражаю свои глубочайшие соболезнования оставшимся в живых членам семей погибших, включая господина Ахмади. <…> Теперь мы знаем, что между Ахмади и "ИГ в Хорасане" не было никакой связи, что его действия в тот день были совершенно безобидными и никак не связаны с непосредственной угрозой, с которой, как мы полагали, мы столкнулись, и что Ахмади был такой же невинной жертвой, как и другие трагически погибшие. Мы приносим извинения и постараемся извлечь уроки из этой ужасной ошибки», — сказано в заявлении Остина.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Генерал Кеннет Маккензи — глава центрального командования ВС США – не стал убегать от ответственности и также признал свою вину. В конце августа именно он курировал операцию по уничтожению «опасного террориста» Ахмади.

«Я выражаю свои глубокие соболезнования семье и друзьям тех, кто был убит. Удар [по жилому району Кабула] был нанесен в глубоком убеждении, что "ИГ" собирается атаковать аэропорт Кабула», — объяснился Маккензи.

Глава центрального командования также сообщил, что Пентагон согласен выплатить семьям погибших денежные компенсации. При этом Кеннет Маккензи осознает, что добиться этого «будет очень трудно», но представители военного ведомства «признают это обязательство». По словам командующего, военные не знали личности водителя автомобиля до ракетной атаки.

Global Look Press / Saifurahman Safi / XinHua

Некоторые соратники президента Джозефа Байдена по Демпартии уже признали, что новость об «ужасной ошибке» Пентагона в Афганистане «опустошила их». Журналисты NYT уверены, что этот провал американских военных ставит под удар и без того шаткие рейтинги главы Белого дома. Большинство жителей США до сих пор осуждают его за «бегство» из Афганистана.

Справка ПС

Напомним, США организовали ракетный удар по Кабулу 29 августа после того, как террорист-смертник из «ИГ» подорвал автомобиль в толпе афганцев, столпившихся у ворот аэропорта имени Хамида Карзая. Еще один теракт прогремел недалеко от отеля Baron, который находится в километре от воздушной гавани.

По данным СМИ, в результате взрывов погибло 90 граждан Афганистана, 150 получили ранения различной степени тяжести. Жертвы также есть среди военнослужащих США, которые охраняли периметр аэропорта Кабула, — погибло 13 американских солдат.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации