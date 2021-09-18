Избирком Кемеровской области проверяет сообщение о вбросе бюллетеней

Видео с якобы возможным вбросом бюллетеней, привлекло внимание избирательную комиссию Кузбасса. Ведомство инициировало проверку.

Речь идет о публикациях в СМИ, которые сделали акцент на видеоролике. Кадры могли быть сняты на одном из участков в городе Осинники после окончания первого дня голосования. Некая женщина брала стопки бланков для голосования и перекладывала их в сейф-пакет. Заметив, что ее снимают, она попыталась спрятаться.

Между тем в региональный избирком по данному факту никто не обращался. Члены комиссии сами отреагировали, приняв во внимание и карту нарушений.