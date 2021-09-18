Глава Кабардино-Балкарии Коков принял участие в голосовании на выборах

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков проголосовал во второй день выборов в России. Он прибыл на избирательный участок вместе с супругой и дочерью.

Коков во второй день выборов проголосовал в гимназии Нальчика, он прибыл на избирательный участок вместе с семьей. По словам главы Кабардино-Балкарской Республики, в регионе соблюдены все условия для волеизъявления избирателей.

«Созданы необходимые институты наблюдения, функционирует центр общественного наблюдения, 80% участков обеспечены видеонаблюдением», — отметил Коков.

По его словам, на данный момент никаких жалоб в связи с ходом проведения выборов не поступало. Также глава республики выразил надежду, что местные депутаты, за которых он проголосовал, достойно представят Кабардино-Балкарию в Госдуме и в нальчикском горсовете.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.