Московские власти провели розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования

Состоялся первый розыгрыш призов между участниками выборов, зарегистрированными на дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Победители получили выигрыш в размере от 10 до 100 тысяч призовых баллов, равных 1 рублю. Их можно будет потратить на благотворительность, или на посещение мест общепита и покупку вещей, мебели, продуктов и лекарств. Кроме того, определились обладатели квартиры и автомобиля.

В розыгрыше приняли участие 55% процентов от зарегистрированных на онлайн-голосовании, что составило 1 119 285 человек. Победители определялись путем случайного выбора избирателей, проголосовавших за депутатов Госдумы, Мосгордумы или муниципальных депутатов района Щукино дистанционно до 20:00 17 сентября.