Беспилотник сбросил посылку с наркотиками на территорию школы в США

Наркодилеры по ошибке скинули упаковку с запрещенными веществами на школьный двор в американском штате Вирджиния.

По предварительным данным, беспилотник должен был доставить «товар» в тюрьму, но он оказался на парковке образовательного учреждения в округе Брансуик, сообщает телеканал FOX11. Вскоре на место происшествия приехал человек на черном седане, который забрал дрон и сбежал.

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли посылку и обнаружили в ней марихуану, табак, а также три сотовых телефона и зажигалку с USB. Полиция вместе с Целевой группой по наркотикам Департамента исправительных учреждений Вирджинии начала проверку всех обстоятельств инцидента. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Керченские силовики ранее обнаружили подпольную лабораторию по производству наркотиков. Ее обустроили двое безработных мужчин, которые распространяли свой «товар» среди местных жителей.