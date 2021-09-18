Глава МИД России Сергей Лавров проголосовал на парламентских выборах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проголосовал на парламентских выборах, которые проходят с 17 по 19 сентября.

Глава МИД РФ решил проголосовать в офлайн-формате и посетил избирательный участок, который находится в школе в Малом Кисловском переулке, передает РИА Новости.

Думские, а также региональные и муниципальные выборы проходят в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Электронное голосование доступно в Москве и Севастополе, а также в пяти регионах: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. За избирательным процессом следят порядка 250 тысяч наблюдателей, включая представителей международных организаций.