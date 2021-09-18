Пресс-секретарь президента России Песков поделился впечатлениями от онлайн-голосования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проголосовал на выборах в Госдуму. Он отдал голос посредством дистанционного электронного голосования.

Представитель Кремля рассказал РИА Новости, что уже проголосовал в режиме онлайн. Кроме того, он поделился впечатлениями от процесса.

«Очень удобно», — сказал Песков.

Выборы в Госдуму России проходят с 17 по 19 сентября. Дистанционное голосование доступно в некоторых регионах — Москве, Севастополе, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Итоги выборов будут известны не ранее 20 сентября. По результатам будет сформирован состав Госдумы и некоторых муниципальных парламентов.