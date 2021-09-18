Герой России Андрей Богатов отдал свой голос отдал свой голос на выборах в Госдуму

Участник боевых действий Андрей Богатов проголосовал на выборах на избирательном участке в Старом Осколе.

Богатов совместно с супругой посетил избирательный участок в родном городе. Герой России указал на право каждого россиянина принимать участие в политической жизни своего государства. Каждый гражданин получил возможность создавать такую жизнь путем голосования за те партии и депутатов, которые соответствуют его взглядам. Богатов призвал сограждан активно голосовать.

«Нельзя говорить о легитимности или нелегитимности выборов, если люди игнорируют избирательный процесс», — уточнил он.

В России идет второй день голосования, в ходе которого проходят выборы в Госдуму, 39 региональных и местных парламентов, также избираются девять глав регионов. Избирательные участки будут доступны до 20:00. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что в отдельных регионах избиратели получают до девяти бюллетеней по разным уровням выборов.