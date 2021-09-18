Министр спорта РФ Олег Матыцин проголосовал на выборах в Госдуму

Министр спорта России Олег Матыцин пришел на избирательный участок во второй день выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва.

Олег Матыцин посетил избирательный участок в одной из столичных школ на Профсоюзной улице. Министр спорта России назвал выборы торжественным событием и признался, что голосует здесь уже не в первый раз. В школе №113 он учился сам, а также там преподавала его сестра.

«Это праздничный день, считаю, что каждый сегодня должен принять решение и проголосовать за того кандидата, за ту партию, которая более представляет его интересы», — высказался Олег Матыцин в беседе с журналистами.

Выборы в Госдуму стартовали 17 сентября и продлятся до 19 сентября включительно. Принять участие в голосовании можно дистанционно или же в избирательном участке. Итоги выборов станут известны не ранее 20 сентября.