Глава Мособлизбиркома сообщил, что явка избирателей превысила 16%

Явка избирателей во второй день парламентских выборов в Подмосковье составила свыше 16%, сообщил глава Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

Председатель Мособлизбиркома отметил, что первый день парламентских выборов прошел в штатном режиме. Все избирательные участки Подмосковья были открыты вовремя и работали «в полную силу и смену». По словам Ильи Березкина, явка в первый день голосования составила 12%, а к утру второго дня показатель увеличился — свыше 16%.

«На 10.00 явка уже изменилась... 16,61%», — цитирует слова председателя Мособлизбиркома РИА Новости.

В этом году голосование на думских и иных выборах проходят три дня — с 17 по 19 сентября. Жители Московской области выбирают депутатов Государственной думы, а также Мособлдумы. Кроме того в Подмосковье проходят выборы в органы местного самоуправления в семи муниципалитетах.