Избирком Хабаровского края подвел промежуточные итоги по явке избирателей

Избирательная комиссия Хабаровского края сообщила о промежуточных итогах голосования в регионе.

К 15.00 по местному времени за кандидатов в Госдуму проголосовали более 17% избирателей в Хабаровском крае, сообщила региональная комиссия.

«За губернатора на 15.00 часов (8.00 мск) проголосовали 17,02%, или 163 724 избирателей, а за претендента в Госдуму - 168 639 человек», — уточнили в избиркоме.

В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы в Госдуму. Также жители принимают участие в голосовании за губернатора, депутата регионального парламента и представителей органов местного самоуправления.